Mijović produžio saradnju sa SC Derbijem

Podgorica, (MINA) – Petar Mijović i naredne sezone predvodiće SC Derby, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Navodi se da je sa mladim crnogorskim stručnjakom produžena saradnja.

“Pod njegovim vođstvom, SC Derby je nastavio da raste – ne samo kao takmičarski tim, već i kao razvojna sredina za mlade talente”, stoji u saopštenju.

Iz podgoričkog kluba ističu da o njegovom radu najbolje svjedoči činjenica da su nosioci igre iz prethodne sezone potpisali za NCAA programe.

“To je još jedna potvrda kvaliteta u našem sistemu. Uvjereni smo da će se kvalitetan rad nastaviti, uz kontinuitet i stručnost koju Mijović donosi. Pred nama su izazovi na tri fronta – ABA liga, domaće prvenstvo i kvalifikacije za FIBA Ligu šampiona. Ulazak na evropsku scenu doživljavamo kao važan korak u daljem razvoju kluba”, stoji u saopštenju.

Mijović je na kormilu SC Derbija od juna prošle godine, kada je zamijenio Dejana Jakaru.

Podgorički klub predvodio je i u sezoni 2018-19.

Sezonu ranije bio je trener juniorskog tima i koordinator mlađih selekcija u SC Derbiju.

Sa juniorskom ekipom na evroliginom ANGT turniru u Podgorici osvojio je treće mjesto.

U karijeri bio je šef stručnog štaba Budućnosti, Slaska iz Vroclava, Atomeromua, Baškimija, Sigala iz Prištine, Golden igla.

