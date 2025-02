Mejaru zlato u slalomu, Peković odustao u prvoj vožnji

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Loik Mejar novi je svjetski šampion u slalomu.

Crnogorski skijaš Branislav Peković nije se najbolje snašao na teškoj stazi u Zalbahu, napravio je grešku i odustao u prvoj vožnji.

Mejar je bio drugoplasirani nakon prve vožnje, a do pobjede došao je u ukupnom vremenu minut, 54 sekunde i dvije stotinke.

To je njegovo treće odličje u Zalbahu, ukupno šesto na šampionatima svijeta.

Mejar, koji ove godine nema pobjedu u Svjetskom kupu u slalomu, u Zalbahu bio je zlatni u timskoj kombinaciji i srebrni u veleslalomu.

Kao drugoplasirani završio je Norvežanin Etl Li Mekgrat sa 26 stotinki zaostatka.

Pobjednički podijum komletirao je Njemac Linus Štraser, koji je 52 stotinke bio sporiji od pobjednika.

Vodeći nakon prve vožnje, Francuz Klemon Noel, napravio je gršku u drugoj i odustao.

Uspješan nastup imao je hrvatski skijaš Samuel Kolega koji je završio kao desetoplasirani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS