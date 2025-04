Međunarodni atletski miting za cicibane 27. aprila u Baru

Podgorica, (MINA) – Međunarodni atletski miting za cicibane biće održan 27. aprila u Baru, u organizaciji barskog kluba Sanja.

Organizator je najavio da će se takmičari rođeni 2014. i 2015. godine nadmetati u tri disciplini – u trkama na 50 i 200 metara i skoku u dalj iz zone.

Troboj je planiran i za atletičare rođene 2016. i 2017. godine, koji će trčati 50 i 150 metara i skakati u dalj.

Najmlađi učesnici, rođeni 2018. i 2019. godine, nadmetaće se u trci na 50 metara.

Saopšteno je da štafete mogu biti mješovite, dječaci i djevojčice, rođeni 2018. i 2019. godine.

