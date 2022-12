Mbape prvi strijelac šampionata

Podgorica, (MINA) – Francuski reprezentativac Kilijan Mbape najbolji je strijelac dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva u Kataru.

Mbape je, nakon četvrtfinalnih mečeva, zadržao čelnu poziciju na listi strijelaca sa pet golova.

Po četiri puta u listu strijelaca upisali su se Olivije Žiru iz Francuske i Argentinac Lionel Mesi.

Strijelci po tri pogotka su Španac Alvaro Morata, Englezi Markus Rašford i Bukajo Saka, Holanđanin Kodi Gakpo, Brazilac Rišarlison, Portugalac Gonsalo Ramos i Ener Valensija iz Ekvadora.

Šampionat će biti nastavljen u utorak i srijedu polufinalnim duelima.

U utorak rivali će biti Hrvatska i Argentina, a dan kasnije Maroko i Francuska.

