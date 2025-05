Marković i Dabović u Prištini

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokseri Danilo Marković i Vuk Dabović nastupiće za vikend na međunarodnom bokserskom turniru za omladince “Ljah Nimani” u Prištini, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Biće to 17. izdanje memorijalnog turnira u znak sjećanja na legendarnog trenera bokserske reprezentacije Jugoslavije Ljaha Nimanija.

Marković će nastupiti u kategoriji do 65, a Dabović do 70 kilograma.

Sa njima je otputovao i njihov trener iz BK Power boxing Milorad Purić.

Na dvodnevnom turniru u Palati omladine i sporta nastupiće takmičari iz Albanije, Bugarske, Poljske, Sjeverne Makedonije, Ukrajine, Kosova i Crne Gore.

“Učešćem Markovića i Dabovića na turniru u Prištini kompletiraće se bogat vikend nastupa crnogorskih reprezentativaca na takmičenjima širom Evrope. Bojana Gojković i Tomislav Đinović su sa selektorom Nikolom Ružićem u Parizu, a pet juniora sa tri trenera na turniru Hajder Alijev u Bakuu”, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

