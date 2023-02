Marić: Rezultati Radovića i Bakića motiv više

Podgorica, (MINA) – Rezultati Filipa Radovića i Luke Bakića u prethodnom periodu su izazov i motiv više da se nastavi u još jačem ritmu i da se ljestvica uspjeha podigne na viši nivo, kazao je novi trener parastonoteniske reprezentacije Vladimir Marić.

On je početkom januara imenovan za novog trenera crnogorske reprezentacije, a na toj funkciji naslijedio je Nokolaea Lupuleskua, kome je u decembru istekao ugovor.

Marić je naglasio da raniji uspjesi mogu biti i neka vrsta opterećenja, ali da je prihvatio izazov i da ga se ne plaši.

“Upoznat sam sa rezultatima u prethodnom periodu i da su momci imali velikih uspjeha. Nadam se da ćemo nastaviti u tom, ako ne i boljem, ritmu. Želimo da podignemo ljestvicu više u odnosu na prethodni period”, rekao je Marić agenciji MINA.

Novi trener crnogorske reprezentacije je kazao da je optimista i da želi korak više na pobjedničkom postolju.

“Rezultati Radovića i Bakića su u neku ruku i opterećenje, ali momci, kao ni ja, se ne plaše izazova, već to doživljavaju kao motiv da idemo korak više, da idemo na zlato”, rekao je Marić.

Govoreći o crnogorskim stonoteniserima, on je istakao da Radović i Bakić igraju Superligu Srbije na visokom nivou i da očekuje da do starta parastoni tenis sezone budu još bolji.

“Ima prostora za napredak i nadam se da ćemo to rješavati kroz zajedničke treninge. Radović po meni ima u forhendu dosta rupa, radimo na tome i nadam se da možemo to dosta popraviti. Kod Bakića najveći je problem forhend prijem servisa. Ukoliko to riješi sigurno će imati nekoliko poena više u setu”, rekao je Marić.

On je istakao da ga je iznenadila ponuda POK, navodeći da nije bio upoznat da njegovom prethodniku ističe ugovor.

“Zatekli su me, ali se nijesam dvoumio ni trenutak. Odmah sam prihvatio ponudu”, rekao je Marić.

Osvajač paraolimpijskog odličja u Tokiju, Filip Radović, kazao je da su počeli pripreme za novu sezonu, specifičnu i zbog rada sa novim trenerom.

“Sa njim sarađujem u klubu više od pola godine i upoznat sam sa njegovim načinom rada. Nastavićemo sa napornim treninzima. Ova godina je predolimpijska i nemamo prava na grešku. Svaki turnir je bitan za plasman na Paraolimpijske igre u Parizu naredne godine”, rekao je Radović.

On je kazao da će prvi test urađenog imati u martu, ali da je kruna sezone Evropsko prvenstvo, (EP)u septembru u Šefildu.

“Već u martu me očekuje prvi turnir, u Linjanu, koji se boduje za Svjetsku rang listu. Prije EP nastupiću na još dva turnira – u Podgorici i Laškom. Najveći izazov je šampionat u Šefildu. Pripremiću se i daću svoj maksimum da ostvarim najbolji mogući rezultat”, rekao je Radović.

On je kazao da ga rezultati sa prethodna tri šampionata svrstavaju među favorite i u Šefildu.

“Već tri EP osvajam medalje, a i u Šefildu biću jedan od favorita za pobjedničko postolje. Neće biti lako da se opravda ta uloga, jer slična situacija bila je i na prošlogodišnjem SP kada sam u četvrtfinalu igrao protiv mog velikog rivala, Kristijana Gardoša. Pobijedio sam ga u Tokiju, ali je u Španiji on bio uspješniji. Neće biti lako ni u Engleskoj, ali nadam se da ću se bolje pripremiti i da ću prikazati bolju igru”, rekao je Radović.

On je kazao da je trenutno trećeplasirani na rang listi i da će ukoliko zadrži poziciju među prvih 5-6 izboriti direktan plasman u Pariz.

Govoreći o klupskom i reprezentativnom drugu Luki Bakiću, on je rekao da mu znači puno što su zajedno i u klubu, da pomažu jedan drugom i da su najveća podrška.

Bakić smatra da su zajednički treninzi ključ uspjeha i dobrih rezultata u narednom periodu.

On je naglasio da su očekivanja od ove sezone velika i da vjeruje u uspjeh.

“Čeka nas EP, a prije toga nastupićemo na tri turnira – u Linjanu, Podgorici i Laškom. Nadam se dobrom plasmanu, olakšanje je i što će se igrati po grupama, što nije bio slučaj na SP u Granadi. Vjerujem u dobar rezultat, a prvi cilj je da se plasiramo u četvrtfinale, pa da se nakon toga borimo za jednu od medalja”, rekao je Bakić.

On vjeruje da uz dobru igru mogu sačuvati plasman na rang listi i izboriti paraolimpijski vizu za Pariz.

Govoreći o novom treneru reprezentacije, Bakić je kazao da od avgusta sarađuju u klubu i da je zadovoljan radom.

“Radimo dobro i jako. Atmosfera je odlična i nadam se dobrim rezultatima”, rekao je Bakić.

