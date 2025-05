Mančester junajted i Totenhem u finalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester junajteda i Totenhema igraće u finalu Lige Evrope.

Mančester junajted je večeras na Old Trafordu, u revanš meču polufinala, savladao Atletik Bilba 4:1 i sa dva trijumfa izborio nastavak takmičenja.

Prvi duel u gostima dobio je 3:0.

Do meča za trofej, pobjedama u oba duela, došao je i Totenhem – u gostima je večeras

slavio 2:0, dok je pred svojim navijačima slavio 3:1.

Finale će biti odigrano 30. maja u Bilbau.

