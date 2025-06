Maku 17 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Plivački klub osoba sa invaliditetom MAKO iz Podgorice sa 16 pojedinačnih i jednom štafetnom medaljom, uz brojna poboljšanja ličnih rekorda, završio je nastup na međunarodnom paraplivačkom mitingu Sarajevo Open.

Osvojeno je devet zlatnih i po četiri srebrne i bronzane medalje.

Zlatne medalje osvojili su Nikola Đukić (S1) na 50 slobodno, Tomas Radulović (S5) na 100 slobodno, Miljan Lončar (S10) na 50 slobodno i leđno i 100 leđno, Iskra Dedivanović (S9) na 50 leđno i 100 metara slobodno, leđno i delfin.

Radulović (S5) ima i dvije srebrne medalje na

50 slobodno i leđno, a po jednu Lončar (S10)

100 slobodno i Đurđa Borović (C21) i 100m prsno.

Borović je osvojila bronzana odličja na 50 i 100 slobodnoi 50 prsno.

Bronzana je bila i štafeta 4x50m slobodno, u sastavu Miljan Lončar, Đurđa Borović, Ognjen Rončević i Iskra Dedivanović

Ostali rezultati: Nebojša Bulatović (S14): 19. na mjesto na 50, 18. na 100 i deveti na 200 metara slobodno;

Nikola Bulatović (S14): 23. i 19. na 50 i 100 slobodno, 9. i 7. mjesto 50 i 100 metara prsno);

Rastko Radulović (S14): 20. mjesto na 50 i 100 metara slobodno,

Ognjen Rončević (S14): 17. i 18. na 50 i 100 slobodno, deveti na 100 metara leđno.

Crnogorske takmičare predvodili su treneri Danijela Bulatović i Boško Radulović.

“Čestitamo svim takmičarima na sportskom duhu, trudu i ostvarenom napretku! Ponosni smo na naš tim i radujemo se narednim izazovima! Hvala organizatorima na gostoprimstvu i sjajnoj atmosferi”, saopsteno je iz podgoričkog plivačkog tima Mako.

