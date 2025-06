Maku 11 medalja na Podgorica openu

Podgorica, (MINA) – Plivački klub za osobe sa invaliditetom MAKO sa 11 medalja medalja završio je nastup na četvrtom otvorenom regionalnom paraplivačko prvenstvu Podgorica open.

Takmičenje na bazenu sportskog centra Morača obilježila je Iskra Dedivanović sa pet zlatnih medalja na 50 i 100 slobodno i 100 metara leđno, prsno i delfin.

Srebrni je bio Ognjen Rončević na 200 slobodno i 100 leđno, dok je Đurđa Borović osvojila srebro na 50 prsno i bronzu na 100 prsno

Po bronzano odličje osvojili su Nebojša Bulatović na 200 slobodno i Miljan Lončar 100 leđno.

“Učešćem na domaćem terenu naši plivači pokazali su visok nivo pripremljenosti, borbenost i sportski duh. Posebno se istakla Iskra Dedivanović sa čak pet osvojenih zlatnih medalja, dok su i ostali članovi tima značajno doprinijeli ukupnom uspjehu kluba. MAKO je još jednom potvrdio svoj kvalitet, kako kao organizator, ali i kao takmičarska ekipa, ponosno predstavljajući Podgoricu i Crnu Goru na paraplivačkoj mapi regiona”, stoji u saopštenju podgoričkog kluba.

Miting je okupio plivače iz Bosne i Hrcegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.

Organizator takmičenja bio je PK OSI MAKO, u saradnji sa Paraolimpijskim komitetom, a pod pokroviteljstvom Glavnog grada i Ministarstva sporta i mladih.

