Mako uspješan u Zadru – četiri medalje i 11 ličnih rekorda

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog Plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako nastup na Otvorenom prvenstvu u Zadaru završili su sa četiri medalje i 11 ličnih rekorda.

Osvojena je po jedna zlatna i bronzana i dvije srebrne medalje.

Zlatni je bio Nikola Đukić (kategorija S1), koji je je u disciplini 50 metara slobodno popravio svoj lični rekor za 39 sekundi.

Do zlatnog odličja došao je u vremenu pet minuta, 23 sekunde i 37 stotinki.

U kategoriji S5, Tomas Radulović je osvojio dvije srebrne i jednu bronzanu medalju, a uspješan nastup kompletirao je sa tri lična rekorda.

Trku na 50 metara leđno isplivao je za dva minuta, šest sekundi i 14 stotinki, čime je za skoro tri sekunde popravio lični rekord.

Na 50 metara slobodno ostvario je vrijeme minut, 15 sekundi i 45 stotinki, što je za tri sekunde bolji rezultat od dosadašnjeg rekorda.

Svoj najbolji rezultat isplivao je i na 100 metara slobodno u vremenu dva minuta, 45 sekundi i 37 stotinki.

U kategoriji S14, Nikola Bulatović je u Zadru isplivao tri lična rekorda u trkama na 50 i 100 slobodno i 100 prsno.

Trku na 50 slobodno isplivao je za minut, tri sekunde i 34 stotinke, novi lični rekord na 100 slobodno iznosi dva minuta, 19 sekundi i 66 stotinki, dok mu je najbolji rezultat na 100 metara prsno dva minuta, 23 sekunde i 85 stotinki.

U istoj kategoriji, Nebojša Bulatović tamičenje je završio sa četiri lična rekorda.

Najbolja vremena isplivao je na 50 metara leptir (1:16,26 i to je za dvije sekunde bolje od dosadašnjeg rekorda), 50 slobodno (51:97), 100 slobodno (1:55,06) i 200 slobodno (4:01,15).

U trci na 200 metara slobodno za 11 sekundi popravio je dosadašnji lični rekord.

“Naporan rad i predanost trenera Danijele Bulatović i svih takmičara plivačkog kluba Mako dali su i ovaj put odlične rezultate, koji su rezultirali ličnim rekordima u svim trkama”, kazao je trener podgoričkog plivačkog kluba Boško Radulović.

Otvoreno prvenstvo okupilo je na 25-metarskom bazenu Višnjik više od 150 paraplivača iz Hrvatska, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Crne Gore.

