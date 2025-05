Mako na plivačkom mitingu u Zadru

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako nastupiće sjutra na Otvorenom prvenstvu u paraplivanju u Zadaru, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Takmičenje će biti održano u 25-metarskom bazenu Višnjik, a crnogorsko paraplivanje predstavljaće četiri takmičara.

Nastupiće Nikola Đukić (klasa S1, 50m slobodno),

Nebojša Bulatović (klasa S14, 50 delfin i 50, 100 i 200 slobodno), Nikola Bulatović (klasa S14, 50 i 100 prsno i slobodno) i Tomas Radulović (klasa S5, 50 leđno i 50 i 100 slobodno).

Takmičare će pratiti trener Boško Radulović.

Najavljeno je učešće više od 150 paraplivača iz Hrvatska, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Srbije i Crne Gore.

