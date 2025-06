Mađarska bolja od mladih ajkula

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je poraz na startu Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Crnogorski vaterpolisti poraženi su danas u Zagrebu, u prvom kolu A grupe od Mađarske 18:10.

U uvodu meča igralo se ravnopravno, Crma Gora je vodila 2:1 i 3:2, da bi Mađari furioznom igrom u drugoj polovini druge četvrtine stekli nedostižnu prednost 11:5.

Najveću razliku rival je imao tri i po minuta do kraja meča kada je poveo 17:8.

Po tri pogotka za Crnu Goru postigli su Srđan Janović i Danilo Stupar, Milan Nikaljević je postigao dva, a po jedan Ilija Kojičić i Nikola Petrović.

Kod Mađara najbolji pojedinac bio je Oliver Lajnveber sa pet golova.

Crma Hora će u drugom kolu, sjutra u 19 sati, igrati sa Hrvatskom, a u ponedjeljak (17.30) sa Sjedinjenim Američkim Državama.

