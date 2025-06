Luči tri medalje igrama u Strugi i Ohridu

Podgorica, (MINA) – Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom Luča nastup na 36. Sportskim igrama osoba sa tjelesnim invaliditetom u Strugi i Ohridu završio je sa tri medalje – dvije srebrne i jednom bronzanom.

Srebrna medalja pripala je Milijani Ćirković u spojednim kategorijama 6-10.

Ćirković je, nakon dvije pobjede, kao prvoplasirana izborila plasman u finale, gdje je poražena od Jordanke Todorove iz BUgarske rezultatom 3:1.

Crnogorska stonoteniserka je dobila međusobni duel u grupi, ali joj se Bugarka revanširala u finalu.

U klasi 6-8 sva tri crnogorska takmičara Đuro Krivokapić (S6), Pjetro Paljušević (S7), Igor MIjović izborili su četvrtfinale, ali nijesu mogli da se domognu medalje.

Paljušević je u četvrtfinalu pobijedio Krivokapića, dok je Mijović izgubio od Milana Mićovica iz Srbije, koji je pobijedio i Paljuševića u polufinalu.

Za trece mjesto izgubio je od Rubinca Ristevskog iz Makedonije 3:2.

U klasi 9-10 Dejan Bašanović je sa dva trijumfa, kao prvoplasirani, izborio četvrtfinale.

U razigravanju za polufinale pobijedio je domaćeg takmičara 3:0, dok je u meču za finale izgubio od Bugarina Vatova 3:2.

Mjesto na pobjendičkom postolju izborio je pobjedom protiv Makedonca Dejana Aleksovskog 3:0.

U ekipnoj konkurenciji, u kojoj se takmičilo osam ekipa, srebra je bila ekipa u sastavu Bašanović, MIjović i Mićović.

Zlatni je bio tim Bugarske, dok je crnogorski sastav Paljušević, Čirković i Krivokapić za bronzanu medalju izgubio od Hrvatske.

