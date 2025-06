Luča na igrama u Strugi i Ohridu

Podgorica, (MINA) – Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom Luča nastupiće sjutra na 36. Sportskim igrama osoba sa tjelesnim invaliditetom u Strugi i Ohridu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Crnogorski stoni tenis, na turniru u Ohridu, predstavljaće Milijana Ćirković, Đuro Krivokapić (S6), Pjetro Paljušević (S7), Igor MIjović (S8) i Dejan Bašanović (S10).

Igre u Sjevernoj Makedoniji biće održane u organizaciji Paraolimpijskog komiteta te države i Saveza lica sa tjelesnim invaliditetom, a okupiće sportiste iz Srbije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Za medalje boriće se se u streljaštvu, stonom tenisu i atletskom višeboju (disk, kugla i koplje).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS