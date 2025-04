LŠ: Arsenal i Inter u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri londonskog Arsenala i Intera iz Milana igraće u polufinalu Lige evropskih šampiona.

Arsenal je u Madridu, u revanš meču četvrtfinala, savladao Real 2:1 i sa dva trijumfa, nakon 16 godina, izborio polufinale.

Prvi duel u Londonu dobio je 3:0.

Londonski tim do pobjede vodili su Bukajo Saka u 65. i Gabrijel Martineli u trećem minutu sudijske nadoknade.

Jedini pogodak za Real, koji je branio trofej, postigao je Vinisijus u 67. minutu.

Inter i Bajern igrali su u Milanu neriješeno 2:2, ali je italijanski tim slavio zahvaljujući pobjedi u Minhenu od 2:1.

Bajern je poveo golom Herija Kejna u 52. minutu.

Izjednačio je Lautaro Martinez u 58, a potpuni preokret donio je Benžamin Pavar u 61. minutu.

Konačan rezultat postavio je Erik Dajer u 76. minutu.

Arsenal će u polufinalu igrati protiv Pari Sen Žermena, dok će rival Intera biti Barselona.

Prvi mečevi polufinala na programu su 29. i 30. aprila, dok su revanši sedam dana kasnije.

