Lovćen ubjedljiv protiv Mladosti, slavio i Rudar

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti, lideri šampionata, poraženi su danas na DG areni od Lovćena 3:0, u utakmici 29. kola Druge crnogorske lige.

Do pobjede cetinjski tim došao je golovima Balša Radusinović u 3. i dvostrukog strijelca Hinate Sakamakija u 45. i 54. minutu.

Kiks lidera iskoristio je drugoplasrani Rudar, koji je u Pljevljima savladao Podgoricu 3:0 i zaostatak smanjio na deset bodova.

Mrežu gostiju tresli su Vanja Vučićević u 10, Antonio Božinovski u 33. i Nemanja Radević u 93.

Pobjednika nije bilo u duelu Grblja i Iskre, koji su u radanovićima igrali 1:1.

Ubjedljivo je bilo Igalo, koje je pred svojim navijačima savladalo Ibar 5:0.

Domaći sastav do pobjede vodili su Janis Begdadi u 14, Ognjen Rolović u 57. i 74, Jasmin Muhović u 76. i Novak Kovačević, koji je postigao autogol u 64. minutu.

U ovom kolu slobodan je bio bio Kom.

