Lovćen u baražu za Prvu ligu, Podgorica izborila opstanak

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lovćena igraće barž za plasman u Meridianbet Prvu crnogorsku ligu, dok je Podgorica pobjedom u 35. kolu izborila opstanak u Drugoj ligi.

Lovćen je u Rožajama savladao Ibar 1:0 i osigurao treće mjesto i baraž.

Odlučujući pogodak postigao je Bojan Pavićević u

52. minutu.

Rudar, koji je osigirao drugo mjesto, slavio je protiv Igala 3:2.

Pljevaljski tim do pobjede vodili su Vanja Vučićević u 37, Stefan Golubović u 45. i Đorđe Magdelinić u 75. minutu.

Oba gola postigao je Boris Žujević u 85. i 86. minutu.

Podgorica je slavila protiv Mladosti 2:1 i izbjegla baraž za opstanak.

Do pobjede slavila je golovima Sava Gazivode u 51. i Miloša Vračara u 73. iz jedanaesterca.

Jedini pogodak za Mladost, koja je osigurala prvop mjesto i Prvu ligu, postigao je Pavle Mugoša u 58. minutu.

Pobjendika nije bilo u duelu Koma i Grbalja, koji su na Zlatici ograli 1:1.

Vođstvo domaćinu donio je Luka Mihaljević u 48. minutu.

Konačanrezultat postavio je Andrej Pima u 69. minutu.

Slobodna je bila Iskra.

