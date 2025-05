Lovćen pobjedom do trona

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Lovćena pobijedili su večeras na Cetinju nikšićku Sutjesku 44:25 i zvanično osvojili titulu prvaka Crne Gore.

Lovćen je osvojio treću uzastopnu, ukupno 12. titulu prvaka, nakon sezone u kojoj su izabranici Filipa Popovića upisali 17 pobjeda i samo jedan poraz.

Lovćen je nakon obnove nezavisnosti osvojio i 13 trofeja pobjednika Kupa.

Trofej je kapitenu Lovćena Mirku Radoviću uručio predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda, a utakmici u Prijestonici prisustvovao je i selektor reprezentacije Didije Dinar.

Rukometna sezona biće završena finalnim turnirom Kupa Crne Gore, 17. i 18. maja u Bemaks areni.

