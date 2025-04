Lovćen najuspješniji, Voriors i Budućnost na podijumu

Podgorica, (MINA) – Kik bokseri Lovćena najuspješniji su učesnici prvenstva Crne Gore u kik-boksu, u disciplinama lou kik i kik lajt, za kadete, juniore i seniore.

Lovćen je šampionat u barskoj Toplici završio sa sedam zlatnih, tri srebrne i šest bronzanih odličja.

Drugo mjesto zauzeo je Voriors iz Rozaja sa šest zlatnih i jednom srebrnom medaljom.

Pobjednički podijum kompletirala je podgorička Budućnost sa pet zlatnih i po četiri srebrne i bronzane medalje.

Podgorički Rad ima četiri prvaka države, ali i četiri srebrna i tri bronzana odličja.

Po tri zlatne medalje osvojili su Rebel, Zeta i Univerzum po tri, Strugar tim ima dva prvaka, a jedan šampion dolazi iz klubova Ðenovići, Bar, Albulena i Kratos.

Na prvenstvu nastupilo je 185 takmičara iz 16 klubova.

