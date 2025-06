Lovćen najuspješniji u Beranama

Podgorica, (MINA) – Kik boks klub Lovćen osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog kik boks turnira u Beranama.

Cetinjski kik bokseri nastup su završili sa deset zlatnih i dvije srebrne medalje.

Zlatne medalje osvojili su pioniri Luka Vuletić, Mauricio Jeremin i Aleksandar Nikčević, kadet Uroš Bigović i juniori Stefan Drašković, Pavle Petrović, Milos Vojinović, Uroš Bigović, Goran Janković i Vlatko Borozan.

Vojinović je u dvije kategorije bio najbolji, dok Bigović, osimzlatnog, ima i strebrno odličje.

Sa srebrnim odličjem morao se zadovoljiti i junior Mario Jovanović.

“To je treći pehar koji je osvojen za redom u posljednjih pola godine i time smo potvrdili naš rad i kvalitet u klubu, ništa nije slučajno”, kazao je trener Janko Kuzman agenciji MINA.

