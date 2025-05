Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Čelzija pobijedili su večeras kao gosti ekipu Djurgardena 4:1, u prvom meču polufinala Lige konferencija.

U drugom meču te grupe Betis je u Sevilji slavili su protiv Firentine 2:1.

Revanši u Londonu i Firenci na programu su narednog četvrtka.

