Lekić u belgijskom RWD Molenbeku

Podgorica, (MINA) – Golman Budućnosti Edin Lekić karijeru će nastaviti u belgijskom RWD Molenbeku, saopšteno je njegov menadžer Elhan Lekić.

Kadetski reprezentativac Crne Gore, jedan je od najtalentovanijih golmana generacije, već duži vremenski period bio je na “radaru” belgijskog kluba, koji je odlučio i da ga angažuje.

Lekić je braniuo za Dečić, a za njegove usluge bio je zainteresovan i Dinamo iz Zagreba.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS