Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester junajteda i Totenhema ostvarili su pobjede u prvim mečevima polufinala Lige Evrope.

Mančester junajted je kao gost slavio protiv Atletik Bilbaa 3:0, dok je Totenhem slavio protiv Boda u Londonu 3:1.

Revanši su na programu narednog četvrtka.

