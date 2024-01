Lanišek najbolji u Garmiš-Partnekirhenu

Podgorica, (MINA) – Slovenac Anže Lanišek pobjednik je drugog takmičenja novogodišnje turneje Četiri skakaonice koje je danas održano u Garmiš-Partnekirhenu.

Lanišek je bio treći nakon prve serije, a do prve pobjede ove sezone, ukupno šeste u Svjetskom kupu, došao je skokovima od 137 i 137 metara, za koje je dobio 295,8 bodova.

Prošlogodišnji pobjednik novogodišnje turneje, Japanac Rjoju Kobajaši, bio je drugi skokovima od 137 i 135,5 bodova i zbirom od 292,6 bodova.

Najbolji iz Obersdorfa, Njemac Andreas Velinger, kompletirao je pobjendičko postolje skokovima od 138 i 137,5 metara, za koje je dobio 291,4 boda.

Kao četvrtoplasirani završio je Austrijanac Manuel Fetner (136 i 138), dok su peto i šesto mjesto zauzeli njegovi sunarodnici Jan Erl (140 i 128,5) 9 Štefan Kraft (133,5 i 132).

Tradicionalna novogodišnja turneja biće nastavljena 4. januara u Inzbruku, a dva dana kasnije najbolje skijaše-skakače ugostiće Bišofshofen.

