Lalošević: Sport najbolji mehanizam promocije države

Podgorica, (MINA) – Sport je najbolji mehanizam promocije Crne Gore, kazao je ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević i naveo da je potrebno veće investiranje u sportsku infrastrukturu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, Lalošević boravi u zvaničnoj posjeti Malti.

Lalošević na poziv ministra prosvjete, sporta, mladih, istraživanja i inovacija Malte Kliftona Grime danas učestvuje na Konferenciji ministara nadležnih za oblast sporta, koja se održava u okviru Igara malih zemalja Evrope.

On je govorio u okviru dva panela, od kojih se jedan odnosio na razumijevanje izazova vrhunskog sporta u malim državama Evrope, dok je drugi obrađivao temu razvoja rekreativnog sporta odnosno sporta za sve u tim državama.

Lalošević je naglasio da se Crna Gora može pohvaliti izuzetnim sportskim dostignućima koja, između ostalog, uključuju i srebrnu olimpijsku medalju, kao i brojne zlatne medalje sa evropskih i svjetskih takmičenja u tradicionalnim olimpijskim sportovima kao što su rukomet, vaterpolo, džudo.

„Ovo je upravo i razlog zašto sa ponosom ističemo da je sport najbolji mehanizam promocije naše države. U skladu sa tim, smatram da nivo investiranja u sportsku sferu Crne Gore zahtijeva veći nivo, kako bismo dostigli internacionali standard“, rekao je Lalošević.

On je naveo da je povodom toga iniciran amandman koji će biti integrisan u Zakon o sportu, a koji će imati za cilj poboljšanje zaštite naših sportista, u njihovu korist.

Lalošević je kazao da je Ministarstvo sa partnerima iniciralo rad na Olimpijskoj kući, koja će uključivati Olimpijski muzej, Olimpijsku akademiju i Olimpijski hub.

„Razvoj sportske infrastrukture jedan je od preduslova za razvoja sporta svake države, pa i naše, te ću dati sve od sebe da na najbolji način pristupim ovim sjajnim inicijativama i da se one održe za naše sportiste i dobrobit crnogorskog sporta”, kazao je Lalošević.

On je, kako je saopšteno, govorio i o dječijem sportu, asocijaciji “Sport za sve”, kao i Evropskoj nedjelji sporta.

Na konferenciji učestvuju i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, kao i ministri nadležni za oblast sporta iz Andore, Kipra, Islanda, Lihtenštajna, Luksemburga, Malte i San Marina.

