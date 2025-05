Kotlaja i Novaković najbolji u Baru

Podgorica, (MINA) – Atletičar pljevaljskog Rudara Uroš Kotlaja i Anja Novaković iz barskog kluba Sanja najuspješniji su učesnici pojedinačnog prvenstva Crne Gore za mlađe juniore i juniorke u Baru.

Kotlaja je šampionat završio sa pet zlatnih odličja, dok je Novaković osvojila četiri zlatne i po jednu srebrnu i bronzanu medalju.

Ekipno najuspješniji je bio Atletski klub Sanja sa deset medalja, ispred atletičara Mornara sa osam i Tare iz Mojkovca sa šest medalja.

Na takmičenju su postignuta i četiri rezultata koja su bolja od rekorda Crne Gore.

Novi rekorderi Crne Gore su Sergej Martinović iz AK Cetinje (400m prepone za pionire, 1:00,11), štafeta Rudara 100+200+300+400m za mlađe juniore (2:09,52), štefeta Mornara 100+200+300+400m za pionirke (2:35,33) i AK SANJA (štafeta 4x100m za mlađe pionirke).

Šampionat u Baru okupio je više od 130 atletičara iz atletskih klubova Podgorica, Jedinstvo, Mornar, Lim, Sanja, Orion, Rudar, Tara, Milenijum, Lovćen, Cetinje, Zeta 2012, Dionis i Nikšić.

Van konkurencije nastupili su takmičari AK Vojvodina iz Novog Sada.

