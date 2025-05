Košarkašice ubjedljive, osvojeno još pet medalja

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Kipar 85:52, u drugom kolu A grupe turnira na Igrama malih zemalja Evrope.

To je drugi trijumf crnogorskih košarkašica na turniru, nakon što su juče biče ubjedljive protiv domaćina Andore.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Sofija Živaljević sa 15, Jovana Savković je dodala 12, a poen manje Maja Bigović.

Izabranice selektorke Jelene Škerović u posljednjem kolu igraće sa Luksemburgom.

Ostali crnogorski sportisti, drugog takmičarskog dana, osvojili su još pet medalja.

Zlatne medalje osvojili su Nevena Šaranović u streljaštvu i karatista Lazar Jovović u borbama, srebrna je pripala karatistkinji Nađi Boričić u borbama, a bronzane Kenanu Nikočeviću u katama i Jovani Stojanović u borbama.

Plivač Miloš Milenković ostvario je najbolje vrijeme u kvalifikacijama na 100 metara leptir.

Finale je u petak, a sjutra su na rogramu kvalifikacije na 100 metara leptir.

Crna Gora nakon dva takmičarska dana zauzima peto mjesto u generalnom plasmanu sa sedam zlatnih, devet srebrnih i pet bronzanih medalja.

