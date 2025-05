Košarkašice ubjedljive, 16 medalja prvog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sportisti prvi takmičarski dan Igara malih zemalja Evrope (IMZE) u Andori završili su sa 16 medalja – pet zlatnih, osam srebrnih i tri bronzane.

Ubjedljiva na startu bila je i ženska košarkaška reprezentacija, koja je bila bolja od domaćina, selekcije Andore 111:24.

Naredni meč očekuje je sjutra protiv Kipra, koji je u prvom kolu izgubio od Luksemburga 63:41.

Od crnogorskih takmičara zlatne medalje osvojili su džudisti Jahja Nurković i Emil Sinanović, karatisti Nemanja Jovović i Balša Vojinović i Marija Bogavac u bacanju koplja.

Srebrne su bile karatistkinje Mila Mraković u katama i Helena Backović u borbama, strijelac Miloš Božović i džudisti Jusuf Nurković, Novo Raičević, Slobodan Vukić, Andrija Martinović i Tamara Gardašević,

Na pobjedničkom postolju, sa bronzanim odličjem su, Kristina Popović u streljaštvu i džudistkinje Ena Šćepanović i Ivana Šunjević.

