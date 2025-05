Košarkašice u finalu, osvojene još četiri medalje

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće u finalu turnira na Igrama malih zemalja Evrope u Andori.

Crnogorske košarkašice u polufinalnom meču savladale su Kipar 70:46.

Protivnik u sjutrašnjem finalu biće im selekcija Lukemburga.

Ostali crnogorski sportisti četvrtog takmičarskog dana osvojili su četiri medalje – po jednu zlatnu i srebrnu i dvije bronzane.

Zlatnu medalju, drugu u Andori, osvojio je plivač

Miloš Milenković na 50 metara delfin, dok su srebrne bile ritmičke gimnastučarke Nina Dragović i Anđela Vuković u ekipnom dijelu.

Vuković je bila bronzana u pojedinačnoj konkurenciji, a isto odličje pripalo je i teniserki

Tei Nikčević.

Crna Gora uoči posljednjeg takmičarskog dana zauzima šesto mjesto u generalnom plasmanu sa deset zlatnih, 11 srebrnih i osam bronzanih medalja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS