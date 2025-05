Košarkašice i Papazi zlatni, sedam medalja posljednjeg takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore osvojila je zlatnu medalju na Igrama malih zemalja Evrope u Andori.

Crnogorske košarkašice savladale su danas u finalnom meču selekciju Luksemburga 68:56 i revanširale se rivalu za poraz u grupi.

Zlatni je bio i atletičar Amir Papazi u disciplini bacanje koplja, koji je trijumfovao hicem od 69,68 metara.

Sa bronzanim odličjem nastup u trci na 110 metara sa preponama završio je Matija Vojvodić sa rezultatom 14,90 sekundi.

U ritmičkoj gimnastici, Nina Dragović je bila srebrna, a Anđela Vuković bronzana u disciplini čunjevi.

Dragović je bila srebrna i u obruču, dok je Vuković osvojila bronzanu medalju u traci.

Ragbi reprezentacija Crne Gore osvojila je sedmo mjesto, a u meču za konačan plasman bila je bolja od Lihtenštajna (35:5).

Crna Gora je nastup na Igrama završila na sedmom mjestu u generalnom plasmanu sa 12 zlatnih, 13 srebrnih i 11 bronzanih medalja.

