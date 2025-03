Košarkašice Budućnost Bemaksa gostuju šampionu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa gostovaće danas zvaničnom šampionu, ekipi Cinkarne Celje, u utakmici 16. kola WABA lige.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila maksimalan učinak, dok Celje, koje je posljednji tri sezone osvajalo pehar, jedini poraz doživjelo u Bemaks areni (71:64).

Veliki derbi u Celju odlučiće vjerovatno ko će sa prve pozicije dočekati fajnal-for.

Plasman na završni turnir, osim prošlogodišnjih finalista Celja i Budućnosti, osigurali su dva bugarska tima – Beroe i Montana. Utakmica u Celju počeće u 18 sati. (kraj) eml

