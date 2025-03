Košarkaši saznali rivale na Eurobasketu

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu igraće u grupi B, sa Finskom, Njemačkom, Litvanijom, Švedskom i Velikom Britanijom, odlučeno je žrijebom u Rigi.

Crnogorski košarkaši igraće u Nokija areni u finskom Tampereu, čiji kapacitet je oko 13,5 hiljada mjesta.

Selekcija Boška Radovića na žrijebu je bila u trećem šeširu, u kojem su bili još i Poljska, Italija i Češka.

Evropsko prvenstvo će biti održano od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Finskoj, Poljskoj i na Kipru.

U grupi A, koju će ugostiti Riga, nadmetaće se Srbija, Letonija, Češka, Turska, Estonija i Portugal.

U grupi C, čije će utakmice biti odigrane u Limasolu, biće Španija, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina i Kipar.

U Katovicama, u grupi D, igraće Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija i Island.

Po završetku grupne faze, plasman u osminu finala izboriće četiri najbolje reprezentacije iz svake grupe, a onda slijede nokaut mečevi sve dok Evropa 14. septembra u Rigi ne dobije novog šampiona.

Aktuelni prvak Evrope je Španija.

