Korać ponovo najbolji strijelac

Podgorica, (MINA) – Napadač Jedinstvo France Žarko Korać drugu godinu uzastopno najbolji je strijelac Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige, u takmičenju za Trofej Radija Crne Gore.

Korać je sezonu završio sa 16 postignutih golova.

Kao drugoplasirani, sa golom manje, trku za najboljeg strijelca završio je Mihailo Perović iz plavskog Jezera, Ivan Bojović iz Budućnosti postigao je 13, a njegov klupski drug Ivan Bulatović gol manje.

Koraću će priznanje biti uručeno 29. maja u Nikšiću, uoči finalnog duela Kupa Crne Gore između fudbalera Dečića i Mornara.

Uručiće ga bivši urednik sportskog programa Radija Crne, dugogodišnji sportski novinar i utemeljivač nagrade Radislav Tvrdišić.

Korać je 11. golgeter koji je ponio prestižno priznanje.

Prvi trofej Radija Crne Gore, u sezoni 2013/14, osvojio je Stefan Mugoša u dresu Mladosti. U narednih devet godina zaslužili su ga golgeteri Sutjeske Goran Vujović, Igor Ivanović, Marko Ćetković, Božo Marković i Tajron Konrad, igrači Mladosti Marko Šćepanović i Zoran Petrović, napadač Zete Nikola Krstović i Adnan Bašić iz Petrovca.

