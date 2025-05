Komatina bronzana u Solunu

Podgorica, (MINA) – Članica podgoričkog tekvondo kluba Olimp Andrea Komatina osvojila je bronzanu medalju na otvorenom prvenstvu Grčke u Solunu.

Komatina je u konkurenciji seniorki, kao drugoplasirana na rang listi, bila je slobodna u prvom kolu, dok je u drugom savladala domaću takmičarku.

U polufinalu je pružila snažan otpor predstavnici Turske, ali nije uspjela da se domogne finala.

Kadet Relja Komatina zabilježio je pobjedu u prvom kolu kategorije do 41 kilograma, ali je u nastavku turnira zaustavljen od predstavnika domaće selekcije.

Uspješna na startu bila je i kadetkinja Nina Boljević u kategoriji do 55 kilograma, nakon čega je poražena od grčke takmičarke u drugom kolu.

“Ovi nastupi predstavljaju značajan korak ka pripremama za naredna međunarodna takmičenja. Olimp nastavlja da gradi budućnost crnogorskog taekvondoa kroz posvećen rad i podršku mladim sportistima”, kazao je trener Balša Radunović.

