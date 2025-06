Kodio pobjednik 3×3 turnira u Portonovom

Herceg Novi, (MINA) – Ekipa Kodio Podgorica pobjednik je međunarodnog turnira u basketu – 3×3 Portonovi LiteQuest 2k25.

Kodio je u finalnom meču savladao Čelik 19:10.

Ekipa, koja čini i crnogorsku reprezentaciju, prethodno je u četvrtfinalu, nakon produžetka, eliminisala Kragujevac 16:14, a u polufinalu Novi Sad 19:14.

Do trofeja stigli su Marko Raičević, Aleksa Vujadinović, Filip Dragojević i Nemanja Gavranić.

Raičević je kazao da su znali da će biti izuzetno težak turnir, posebno što je imao i kvalifikacionu ulogu za turnir u Fracuskoj.

“Imao je veliki ulog, a kvalitet turnira dodatno su pojačale ekipe Limana i Novog Sada, kao i ekipe iz Crne Gore Čelik i Carine. Bilo je dobrih eklipa, ali mi smo htjeli da pokažemo da se u našoj državi mi pitamo. To smo dokazali i na terenu i mislim da smo u svih šest basketa zasluženo slavili”, rekao je Raičević.

Čelik je nastupao u sastavu Aleksandar Pješčić, Ilija Varajić, Nikola Bojičić i Radoš Vuković.

Bojičić je pohvalio organizatora na još jednom izvrsno organizovanom turniru.

“Kao i svake prethodne godine sve je na boljem nivou. Što se tiče naša ekipe, mi već par godina igramo na tim turnirima. Kako smo malo stariji, iskusniji, dostigli smo neke bolje rezultate, kao što su dva finala prošle godine na Žabljaku i u Nikšiću. Ove godine ovo je po mojom mišljenju najveće dostignuće koje smo ostvarili”, rekao je Bojičić.

On je naglasio da Kodio godinama igra na najvišem nivou.

“To su reprezentativci Crne Gore, koji su prije nekoliko dana izborili plasman na Svjetsko prvenstvo. U tim nekim prelomnim trenucima basketa vidjela se njihova uigranost, iskustvo”, rekao je Bojičić.

Kodio je trijumfom na turniru, koji je okupio elitu regionalnog basketa, obezbijedio pobjednicima plasman na prestižni Challenger Orleans u Francuskoj.

Turnir je odigran u luksuznom ambijentu Portonovi rizorta, a za učešće na Lite Quest turniru prijavilo se rekordnih 35 ekipa iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Prema FIBA rang listi najboljih 16 izborilo je nastup na glavnom turniru.

Pored plasmana na internacionalni nivo takmičenja, timovi su se borili i za nagradni fond od 2000 eura, vrijedne poklon pakete i specijalne nagrade koje je obezbijedio domaćin – rizort Portonovi.

Takmičenje je zvanično otvorio Filip Vujadinović, menadžer Portonovi trening studija, koji je podsjetio da četvrtu godinu uzastopno organizuju 3X3 turnir u Porto Novom.

“Saradnja sa organizacijom 3X3 Montenegro je izuzetno na visokom nivou i zajedno se trudimo da podignemo turnir na što veći nivo svake godine. Finale je bilo zaista sjajno, ali želio bih da pomenem i ekipe koje su učestvovaleje na samom turniru”, rekao je Vujadinović.

On je podsjetio da je od prošle godine turnir dobio međunarodni karakter.

“Imamo ekipe iz regiona i Evrope. Ove godine smo ugostili ekipu Limana, koja je sedma na Svjetskoj rang listi. Novi Sad zauzima 28. mjesto. U tako jakoj konkurenciji, Kodio je uspio da osvoji turnir”, rekao je Vujadinović.

Govoreći o prestojećem periodu, on je istakao da su u rezortu predviđene brojne aktivnosti, pogotovo kada je sport i fizička aktivnost u pitanju.

“Smatramo da je za razvoj djece taj segment neophodan i zato se trudimo da ih uključimo u svaki događaj”, rekao je Vujadinović.

Predstavnik organizacije 3×3 Montenegro Boris Sekulić kazao je da turnir u Portonovom iz godine u godinu postaje izvanredan.

“Ove godine možemo biti ponosni na prelijepu lokaciju, dobru organizaciju, ali i na ekipe koje su prijavile. Učesnike smo odabrali prema FIBA bodovima, njih 16 najboljih”, rekao je Sekulić.

On je istakao da je bilo zadovoljstvo što su među učesnicima bile i ekipe poput Limana, Novog Sada, Takirija, Kragujevca.

“Ono što mene posebno raduje je da su crnogorske ekipe porasle posljednje 3-4 godine koliko radim ovaj posao. U četvrtfinalu imali smo tri crnogorske ekipe, koje su izvanredno igrale, od kojih su njih dvije izborile finale”, rekao je Sekulić.

On je podsjetio da su ravnopravno igrale sa ekipama iz Srbije, koje su možda i inajbolje u svijetu.

“Pokazali smo da možemo i da je ovo dobra osnova za crnogorski basket”, rekao je Sekulić.

Uoči finala, publika je imala priliku da uživa u revijalnoj utakmici između veterana KK Primorje i VK Jadran, čiji su igrači – legende domaćeg sporta – podsjetili na slavne dane i pružili pravu sportsku poslasticu.

Za Primorje su igrali Pavle Njegovac, Ljubo Vuković, Marko Subašić i Zoran Sučević, dok su za Jadran nastupili: Vlado Gojković, Aleksandar Leka Ivović, Saša Mišić i Nikola Moskov.

U sklopu turnira, ranije u nedjelju, održan je i dječiji 3×3 turnir u muškoj i ženskoj konkurenciji, koji je donio pregršt emocija, sportske strasti i talenat budućih šampiona.

U muškoj konkurenciji, prvo mjesto osvojila je ekipa KK Kotor, koja je u finalu savladala KK Teodo rezultatom 8:5, u utakmici punoj borbenosti i timske igre.

U konkurenciji djevojčica, finale je donijelo neizvjesnu i dinamičnu utakmicu između timova Sea Star i KK Primorje, u kojoj je ekipa Sea Star slavila tijesnom pobjedom rezultatom 3:2.

Portonovi 2k25 Lite Quest još jednom je potvrdio status jednog od najznačajnijih sportskih događaja u regiji, čime je 3×3 Montenegro Lob Tour i ove godine postavio visoke standarde u organizaciji, promociji sporta i okupljanju istinske sportske zajednice.

