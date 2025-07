Kljajević bez finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorska atletičarka Vesna Kljajević nije uspjela da se plasira u finale bacanja kugle na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore u norveškom Bergenu.

Ona je nastup u kvalifikacijama završila na 26. mjestu hicem od 13,66 metara.

U bacanju kugle normu za učeće na Evropskom prvenstvu (14,40 metara), izborile su 32 atletičarke.

Kljajević je normu izborila sa rezultatom 14,95 metara.

Ona je bila jedina predstavnica Crne Gore u Norveškoj, a putovala je u pratnji trenera Danila Ristića.

