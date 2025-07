Kavaja objavio spisak za pripreme na Zlatiboru

Podgorica, (MINA) – Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je spisak igrača za pripreme na Zlatiboru.

Kavaja je pozvao 29 igrača.

Na spisku su golmani – Strahinja Terzić (Podgorica), Simon Sošić (Budućnost) i Bogdan Borilović (Lovćen);

odbrana – Ognjen Radević, Lazar Popović, Aleksa Đurišić (Budućnost), Andrej Krunić (Kom), Blagoje Uzunovski (Igalo), Eldin Pjetrović (Metropolitan, SAD), Stefan Nedić, Luka Marković (Stari Aerodrom) i Aleksa Peković (Žoinvij, Francuska);

vezni red – Matija Rakčević, Petar Vujović, Vuk Jovović, Petar Rešetar (Budućnost), Mateja Sekulić (Rudar), Andrej Bulatović, Nemanja Ajković, Mihailo Marković (Stari Aerodrom), Adnan Hajdarpašić (Jedinstvo Franca), Pavle Pejović (Podgorica), Mark Đokaj (Dečić), Matija Knežević (OFK Titograd), Petar Vukmirović (Junionvil Miliken, Kanada) i Blažo Đukić (Sutjeska);

napad – Luka Vušurović, Miloš Šekularac (Stari Aerodrom) i Bogdan Bjelić (Budućnost).

Crnogorski kadeti na Zlatiboru boraviće od 14. do 28. jula i u tom periodu odigraće nekoliko prijateljskih mečeva.

Za sada je izvjesno da će im rivali biti Ujedinjeni Arapski Emirati (22. jul) i Jordan (27. jul).

