Kata timovi petoplasirani

Podgorica, (MINA) – Kata timovi karate reprezentacije Crne Gore kao petoplasirani završili su nastup na seniorskom Evropskom prvenstvu u Jerevanu.

Muški tim, za koji su nastupali Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, poražen je u meču za treće mjesto od Francuske 41,70-40,20.

Bez medalje ostao je i ženski kata tim, u sastavu Mila Mraković, Džena Canović i Maša Đukanović, porazom od Francuske 40,80-38,0.

Crna Gora je šampionat završila sa četiri medalje – srebrnom Nemanje Mikulića i bronzanim Nenada Dulovića, Balše Vojinovića i Vladimira Mijača, koji je prvi crnogorski kataš na pobjedničkom postolju na šampionatima Evrope u pojedinačnoj konkurenciji.

Uspješan nastup crnnogorskog karatea upotpunila je odluka Evropske karate federacije, da Podgorici i Crnoj Gori dodijeli organizaciju Evropskog prvenstva 2028. godine.

