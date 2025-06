Kamp u Ulcinju okupio buduće šampione

Podgorica, (MINA) – Kamp podgoričkog karate kluba Kobra kai okupio je u Ulcinju više od 40 takmičara, uzrasta od sedam do 20 godina, kazala je trofejna crnogorska karatistkinja Marina Kovijanić.

Kamp na Velikoj plaži organizovan je samo za borbe, a treninzi se odvijaju dva puta dnevno i traju po sat i po.

“Jutarnji trening predviđen je za kondiciju, snagu koordinaciju i eksplozivnost, dok na večernjem treningu radimo isključivo karate (tehnika, taktika, reakcija, sve situacije koje se desavaju u meču). Od ove godine krenuli smo sa ozbiljnijim pristupom koja se bazira na mentalnoj pripremi takmičara za takmičenje, kao i motivisanosti za trening”, rekla je Kovijanić.

Ona je istakla da je popodnevni dio određen za gledanje mečeva na projektoru i ukazivanje na svaki elemenat borbe kako treba da se radi u određenim situacijama.

“Zahvalnost karate klubu Ulcinj koji nam svake godine izađe u susret i obezbijedi salu da možemo da je koristimo u vremenu koje nama odgovara. Hvala im i prijavi svojih takmičara. Zahvaljujemo i karate klubu Šotokan, koji je prijavio veliki dio ekipe na kamp. Nadam se da ću uspjeti najviše što mogu da prenesem svoj djeci znanje koje imam i pomognem im za nastavak njihove karijere”, rekla je Kovijanić.

Ona u karijeri ima pet velikih medalja – tri evropske bronze – osvojene na Tenerifima 2012, u Budimpešti 2013. i Istanbulu 2015, bronzana je bila i godinu kasnije na Svjetskom prvenstvu u Lincu i Evropskim igrama, 2015. godine u Bakuu.

Bila je i kadetska prvakinja Evrope 2006. godine u Podgorici.

Od početka januara osnival je i trener Karate kluba Kobra kai.

