Kamil Rast zlatna u slalomu

Podgorica, (MINA) – Švajcarkinja Kamil Rast osvojila je zlatnu medalju u slalomu na Svjetskom prvenstvu u Zalbahu.

Ona je bila vodeća i nakon prve vožnje, a do pobjede i uspjeha karijere došla je u ukupnom vremenu minut i 58 stotinki.

Kao drugoplasirana završila je njena sunarodnica Vendi Holdener sa zaostatkom od 46 stotinki.

To je njeno treće srebro u Zalbahu, nakon što je ao drugoplasirana završila u timskoj kombinaciji i pralel slalomu ekipno.

U karijeri ima osam odličja sa šampionata svijeta.

Pobjedničko postolje kompletirala je Austrijanka

Katarina Lindsberger, koja je sekundu i 32 stotinke bila sporija od pobjednice.

To je njeno peto svjetsko odličje u karijeri.

Prije dvije godine u Kortini Dampeco bila je zlatna u slalomu i paralel slalomu, a bronzana u veleslalomu.

Ima i srebro iz Orea 2019. godine u pralel slalomu ekipno.

Bez medalje u Zalbahu ostala je Amerikanka Mikaela Šifrin, vodeća svjetska skijašica, koja je završila na petom mjestu.

Slovenka Andreja Slokar bila je šesta, dok je deveto vrijeme imla Hrvatica Zrinka Ljutić.

Svjetsko prvenstvo završava se sjutra slalomom u konkurenciji skijaša.

