Kadetkinje na pripremama za EP

Podgorica, (MINA) – Treneri ženske kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore, Miloš Perović i Bobana Krstović, objavili su danas spisak igračica

koje će odraditi pripreme za Evropsko prvenstvo, koje će od 30. jula do 10. avgusta biti odigrano u Podgorici.

Najavljeno je da će prvi dio pripremama biti odrađen na Ivanovim Koritima od 10. do 16. jula.

Na spisku Perovića i Krstović nalazi se 21 igračica.

Pozvane su – golmanke Maša Dubljević, Ivana Knežević i Mia Vuksanović;

Krila – Maša Ulićević, Ksenija Petrušić, Jovana Tešović, Andrea Jovanović i Lara Burzanović;

Pivotkinje – Anđela Vujović, Mia Ulićević i Dženeta Kujović;

Bekovi – Anđelina Orbović, Ivana Savić, Andrea Dragnić, Ksenija Nikčević, Nejla Hodžić, Martina Knežević, Sofija Delević, Nikolina Caušević, Anica Filipović i Ivona Bojanović.

Čast crnogorskog rukometa na šampionatu braniće generacija igračica rođenih 2008. godine i mlađih, koja je u februaru osvojila srebrnu medalju na Mediteranskom prvenstvu u Podgorici i nedavno ostvarila dvije pobjede protiv Austrije u kontrolnim mečevima u Beču.

Rivali u grupi E biće joj Francuska, Češka i Litvanija.

