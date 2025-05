Kadeti ubjedljivi protiv Slovačke

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu UEFA Razvojnog turnira u Podgorici.

Crnogorski fudbaleri savladali su danas na Trening kampu Fudbalskog saveza selekciju Slovačke 3:0.

Meču je obilježila odlična igra ekipe Radovana Kavaje, ali i majstorski pogodak Petra Rešetara kojim je postavio konačan rezultat.

Crnogorsku reprezentaciju do pobjede vodili su Mark Đokaj u 47, Vesko Čukić u 57. i Petar Rešetar, pogotkom u šestom minutu sudijske nadoknade.

Selektor Kavaja pohvalio je igru svojih izabranika, navodeći da su pokazali sve elemente takmičarske ekipe.

“Bili smo disciplinovani, strpljivi i efikasni, što nas mnogo raduje. Igrači koji su prvi put bili sa nama odlično su se pokazali i dali svoj doprinos na utakmici, ali i na treninzima. Moram napomenuti da smo igrali bez pet igrača koji su bili planirani da budu na spisku, ali ih nema zbog povreda i nadamo se da će uskoro biti sa nama. Sada je važno da se oporavimo i zahtjevnu utakmicu protiv Srbije odigramo što bolje”, rekao je selektor Kavaja.

Crnogorski fudbaleri u drugom kolu, 9. maja (18.00) igraće sa Srbijom.

