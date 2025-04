Kadeti na turniru u Italiji

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore učestvovaće od 26. aprila do 1. maja na međunarodnom turniru u Italiji, najavljeno je iz Fudbalsog saveza.

Selektor Vladan Savić za nastup na tom turniru pozvao je 22 igrača.

Na spisku su golmani Simon Sošić i Vasilije Petrović Njegoš (Budućnost);

odbrana – Đorđe Mijatović (Sutjeska), Uroš Jošanović, Luka Kuč, Pavle Jovović, Nemanja Nikočević, Petar Marsenić (Budućnost) i Amar Suljević (Jedinstvo Franca);

vezni red – Radomir Milić, Miloš Laković, Uroš Samardžić (Budućnost), Matija Veljić (Berane), Jovan Petrović, Danilo Kisić (Stari Aerodrom) i Andrija Pavićević (Akademija siti);

napad – Nemanja Kljajević (Grbalj), Luka Vušurović, Slavko Konatar (Stari Aerodrom), Aleksa Caušević, Nikola Milačić (Budućnost) i Lazar Bulatović (Mornar).

Crnogorska selekcija u grupnoj fazi turnira igraće sa Saudijskom Arabijom (26. aprila) i Rumunijom (27. april).

utakmice za konačni plasman predviđene su za 29. april i 1. maj.

Na turniru učestvuju i Italija, Vels, Ujedinjeni Arapski Emirati, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Južna Koreja, Austrija, Republika Irska i Češka.

