Kadeti na razvojnom turniru

Podgorica, (MINA) – Selektor kadetske fudbalske reprezentacije Crne Gore Radovan Kavaja objavio je danas spisak igrača za predstojeći UEFA Razvojni turnir u Podgorici.

Kavaja je pozvao 21 igrača.

Na spisku su golmani – Danilo Koljčević (Crvena zvezda, Srbija) i Simon Sošić (Budućnost);

odbrana – Andrej Krunić (Kom), Aleksa Đurišić, Lazar Popović (Budućnost), Luka Marković, Stefan Nedić (Stari Aerodrom), Blagoje Uzunovski (Igalo) i Andrej Kumburović (Bokelj);

vezni red – Nemanja Kljajević (Grbalj), Mateja Sekulić (Rudar), Petar Vujović (Budućnost), Adnan Hajdarpašić (Jedinstvo Franca), Pavle Pejović (Podgorica), Mihailo Marković (Stari Aerodrom) i Mark Đokaj (Dečić Admiral bet);

napad – Petar Rešetar (Budućnost), Luka Vušurović, Miloš Šekularac (Stari Aerodrom), Vesko Čukić (Crvena zvezda, Srbija) i Petar Begović (Partizan, Srbija).

UEFA Razvojni turnir biće odigran u Podgorici od 7. do 12. maja.

Prvi rival crnogorskih fudbalera biće Slovačka 7. maja, dva dana kasnije u isto vrijeme počeće duel Crne Gore i Srbije, dok će se 12. maja sastati sa Sjevernom Makedonijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS