Kadeti Budve prvaci Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve osvojili su titulu prvaka Crne Gore u kadetskoj konkurenciji.

Budvani su u finalu ubjedljivo savladali ekipu Budućnosti rezultatom 3:0 (25:11, 25:10, 25:19).

Budvanski tim predvodio je Vuk Stanojević sa 31 poenom.

Istakao se i Filip Milosavljević sa 11 osvojenih poena.

U redovima Budućnosti najefikasniji je bio Filip Radić sa deset, dok su Luka Milošević i Aleksa Radić upisali sedam, odnosno šest poena.

U borbi za treće mjesto, u barskom derbiju, odbojkaši Galeba slavili su protiv Mornara nakon četiri seta.

Od ukupno šest pojedinačnih priznanja, čak pet je otišlo u ruke igrača Budve.

Za najboljeg igrača prvenstva proglašen je Vuk Stanojević, dok je za najboljeg tehničara izabran Jovan Tmušić.

Najbolji primač servisa je Filip Milosavljević, a za najboljeg srednjeg blokera izabran je Vukota Čelebić.

Titulu najboljeg smečera ponio je Vasilije Božović iz Galeba, dok je za najboljeg libera proglašen Ilija Marović iz Budve.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS