Jusuf Nurković zaustavljen u prvom kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Jusuf Nurković eliminisan je na startu Svjetskog prvenstva u Budimpešti.

Član rožajskog Ibra poražen je u prvom kolu kategorije do 66 kilograma od Bojana Jotova iz Bugarske.

Za sjutra zakazan je nastup Jahje Nurkovića, koji je voljom žrijeba slobodan na startu takmičenja u kategoriji do 73 kilograma.

Rival u drugom kolu biće mu bolji iz duela između Brazilca Danijela Karginina i Njemca Igora Vantkea.

Seniorsko prvenstvo svijeta okupilo je u Laslo Pap areni 556 takmičara iz 93 države.

Braća Nurković jedini su predstavnici Crne Gore na tom šampionatu.

