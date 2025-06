Juniorke ubjedljive protiv Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Podgorici, u prvom kontrolnom meču, selekciju Sjeverne Makedonije 74:41.

Crnogorske juniorke pripremaju se za Evropsko prvenstvo, koje će od 5. do 13.jula biti odigrano u španskoj La Palmi.

Duel u Bemaks areni donio je neizvjenost samo u prvih pet minuta, a sve nakon toga bilo je u znaku totalne dominacije Crne Gore.

Gošće su povele 2:0, nakon čega je uslijedila serija 6:0, da bi već sredinom druge dionice nakon serije 12:0 Crna Gora došla do prednosti od 27 poena (36:9).

U crnogorskoj selekciji najefikasnija je bila Maša Praščević sa 11, Janja Dragišić dodala je devet 9, a po poen manje Anđela Rondović i Ljube Andrić

Kod gošći najbolja je bila Saška Koleva sa 12.

Isti rivali sastaće se i sjutra u deset sati i 30 minuta.

Crna Gora na Evropskom prvenstvu igraće u grupi A, gdje su još aktuelni prvak Evrope – selekcija Francuske, Srbija i Izrael, trećeplasirani i četvrtoplasirani sastav sa prošlogodišnjeg šampionata.

