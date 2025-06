Juniorke ubjedljive i u drugom meču

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska košarkaška reprezentacija savladala je danas u Podgorici selekciju Sjeverne Makedonije 100:38, u drugoj kontrolnoj utakmici u okviru priprema za Evropsko prvenstvo.

Šampionat će biti odigran od 5. do 13. jula u španskoj La Palmi.

Crnogorske juniorke dobile su ubjedljivo i jučerašnji prvi međusobvni duel 74:41.

Duel u Bemaks areni protekao je u znaku totalne dominacije crnogorske selekcije, koja je meč otvorila sa 13:2, pa je bilo jasno da će upisati još jednu pobjedu.

Selektor Petar Stojanović iskoristio je priliku da još jednom ukaže povjerenje svim igračicama i da kroz utakmicu protiv lakšeg rivala isproba brojne taktičke zamisli, a istovremeno podigne formu uoči nastavka priprema.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji najbolja je bila Janja Dragišić sa 17, Anastasija Kasalica dodala je 14, Blanka Jovović 10, Mia Bajo devet poena.

Crnogorske juniorke imaju još četiri provjere – 20. i 21. juna gostuju Sloveniji, dok će posljednje provjere biti 27. i 28. juna kada u Hrvatskoj.

Crna Gora će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi A, gdje su još aktuelni prvak Evrope – selekcija Francuske, Srbija i Izrael, trećeplasirani i četvrtoplasirani sastav sa prošlogodišnjeg šampionata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS