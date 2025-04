Juniorke Podgorice šampionke Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Podgorice osvojile su titulu prvaka Crne Gore, u konkurenciji juniorki.

Podgorica je na Milšped finalnom turniru u Tivtu opravdala ulogu favorita i sa dva trijumfa i ukupnom koš razlikom +76 zasluženo stigla do trofeja.

U finalnom meču savladala je Trebjesu 69:49.

Ubjedljiva je bila i u jučerašnjem polufinalu i savladala Lovćen 91:35.

U pobjedničkom timu najefikasnija bila je Janja Dragišić sa 15, Katarina Radulović i Jelena Bulajić ubacile su po 13, Marija Sekulović meč završila sa 11 poena.

U ekipi Trebjesa najbolja je bila Vasilisa Miljanić sa 15 poena.

U utakmici za treće mjesto domaći Sea Stars je bio ubjedljiv protiv Lovćena 89:57.

Pobjednički pehar kapitenki Podgorice Jeleni Bulajić uručila je komesarka takmičenja Mirjana Sekulić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS