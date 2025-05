Juniorke počele pripreme za EP

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska reprezentacija Crne Gore okupila se danas u Podgorici i počela pripreme za Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koje će od 9. do 20. jula biti odigrano u Podgorici.

Na spisku trenera Igora Markovića je 21 igračica koja će konkurisati za mjesto u timu na smotri 24 najbolje selekcije Evrope.

To su golmanke Teodora Rončević, Vanja Živković i Lucija Jovanović, krila Sanja Andrijašević, Bojana Peličić, Mia Grujić, Ana Banović i Staša Mandić, pivoti Anđela Guberinić, Ksenija Gašević, Mina Petrović i Petra Deković i bekovi Elena Mitrović, Natalija Lekić, Milka Pavlović, Maja Ceklić, Hanadi Delić, Nikolina Milojković, Kristina Ivanović, Danijela Bajović i Patricija Luković.

U stručnom štabu trenera Markovića su pomoćni trener Draško Kaluđerović, trener golmanki Sonja Barjaktarović i fizioterapeut Hamza Mehović.

Crna Gora će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi B protiv Danske, Islanda i Litvanije.

Plasman u glavnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS